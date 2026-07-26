Circa 700 persone vestite di nero, alcune con maschere antigas o occhialini da piscina, hanno attaccato i cantieri dell’Alta velocità in Val di Susa. Sono membri del Blocco Nero, un gruppo che ieri ha messo a soqquadro l’area, affrontando i lacrimogeni con protezioni per gli occhi. L’assalto ha causato danni e interruzioni ai lavori di costruzione. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali arresti o feriti.

Erano circa 700, vestiti di nero dalla testa ai piedi, maschere antigas od occhialini da piscina sugli occhi per reggere ai lacrimogeni. Sono i membri del Blocco Nero, che ieri hanno messo a ferro e fuoco la Val di Susa, puntando i cantieri dell’Alta velocità. In maggioranza francesi, ma anche spagnoli, e tanti italiani arrivati da tutto il Paese, il grosso dal centro sociale Askatasuna di Torino, rimasto senza una sede dopo lo sgombero di dicembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Manifestazione No Tav, chi è il Blocco Nero che ha assaltato i cantieri della Val di Susa

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