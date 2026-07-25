A Venaus, in Valle di Susa, è partita una manifestazione del movimento No Tav chiamata “marcia verso i cantieri della devastazione”. Gli organizzatori stimano la partecipazione di circa 20mila persone. La protesta si è svolta lungo un percorso che ha coinvolto diverse strade della zona, con numerosi partecipanti che hanno sfilato a piedi. La manifestazione si è conclusa senza incidenti registrati.

È partita da Venaus (Torino), in Valle di Susa, la manifestazione del movimento No Tav ribattezzata “ marcia verso i cantieri della devastazione “. Secondo gli organizzatori si sono radunate circa 20mila persone. In apertura del corteo lo striscione “C’eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav”. La protesta è organizzata in occasione della decima edizione del Festival Alta Felicità, con appuntamenti musicali e culturali. L'articolo Val di Susa, la manifestazione No Tav contro i “cantieri della devastazione”: “Siamo oltre 20mila” Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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