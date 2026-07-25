Gli antagonisti hanno lanciato bombe carta e pietre contro il cantiere in Valle di Susa. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ancora da quantificare. L’attacco si è verificato nel corso di un’azione di protesta contro il progetto. Non ci sono state altre conseguenze immediate o arresti.

Gli antagonisti hanno lanciato bombe carta e pietre contro il cantiere in Valle di Susa. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni ed idranti. Altre tensioni simili si sono verificate all’altezza del cantiere del San Didero. Salvini commenta dando piena solidarietà alle forze dell’ordine Forti tensioni si stanno verificando lungo il corteo deiNo Tav, che protestano contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Proprio quando i manifestanti sono giunti a Chiomonte, in Valle di Susa, dove si trovail cantiere della linea ad alta velocità, sono statelanciate bombe carta e pietre contro l’area di lavoro dagli antagonisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - No Tav, assaltato il cantiere in Val di Susa, Salvini: “Ecco i frutti avvelenati della sinistra”

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