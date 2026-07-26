Italia Mancini adesso può tornare a sperare per la Nazionale ha respinto quattro offerte

Mancini può tornare a sperare nella guida della Nazionale dopo aver rifiutato quattro offerte di lavoro. Recentemente ha fatto un viaggio breve in Puglia per incontrare un campione europeo e poi si è recato a Saint Tropez, dove ha trascorso del tempo per staccare dalle tensioni degli ultimi giorni.

Il viaggio lampo in Puglia per abbracciare un Campione d'Europa, Gigio Donarumma, e subito dopo il blitz a Saint Tropez dove scaricare le tensioni degli ultimi giorni. Roberto Mancini si è sentito il nuovo ct azzurro per una quarantina di giorni, investito privatamente da Giovanni Malagò ancora prima che venisse eletto dall'assemblea del 22 giugno. Appena candidato dalla Lega di Serie A, l'ex numero uno del Coni aveva subito avvicinato l'amico Mancini per sussurrargli la sua idea: un tandem vincente, in campo e fuori, per rialzare il Club Italia. Era la fine di maggio e il tecnico di Jesi aveva già deciso di lasciare il... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Italia, e adesso il ct: tra Conte e Mancini, la sorpresa può essere Guardiola. I retroscenaIl nuovo allenatore della nazionale italiana sarà scelto tra i nomi di Conte, Mancini e Guardiola.

Mancini Italia, il retroscena sulla panchina azzurra: quattro no per aspettare la NazionaleDopo la decisione di Andrea Pirlo di non accettare l’incarico, il nome di Mancini torna in corsa per la panchina della nazionale.

Temi più discussi: Nuovo CT Italia: Guardiola si allontana, Mancini frena. La Serie A spinge Conte; Mancini adesso può tornare a sperare, per la Nazionale ha respinto quattro offerte; Sogno Guardiola per l’Italia ma per ora è più no che sì. Se conferma, in pole c'è Mancini; Italia, il nodo ct entra nella settimana chiave: quando potrebbe arrivare la decisione.

#Guardiola ha detto no all' #Italia, Maldini e Leonardo adesso dovranno individuare un'alternativa valida. Per me non ci sono dubbi, esiste un solo nome: ANTONIO #CONTE! Al massimo il compromesso potrebbe essere Roberto #mancini , ma MAI Andrea #P x.com

E se Pirlo saltasse? Conte la scelta forte, Mancini costa meno, la terza via... tutti i nomiUn po’ più complesso il discorso Conte. Anche per lui l’incarico di ct sarebbe l’ideale, ma di fatto non è mai stato contattato e non gli sono mancate altre offerte, soprattutto dall’Arabia Saudita. gazzetta.it

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