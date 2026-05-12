Respinto il ricorso la mamma del bosco non può tornare nella casa famiglia

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della “famiglia del bosco” contro l’ordinanza del 6 marzo scorso. Questa ordinanza aveva disposto l’allontanamento della madre dalla casa famiglia, dove i tre figli sono ospitati da più di sei mesi. La decisione del tribunale conferma che la donna non potrà tornare nella struttura protetta in cui i minori si trovano attualmente.

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Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della "famiglia del bosco", contro l'ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l'allontanamento della mamma dalla struttura protetta dove i tre figli sono ospitati ormai da oltre sei mesi. Chiamati ad esprimersi dalla corte d'Appello che aveva ritenuto il reclamo "improcedibile" i giudici hanno rigettato l'istanza su tutti i punti, confermando dunque l'allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia. Lo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura, salvo poi fare un passo indietro alcune settimane dopo, modificando la decisione e confermando la permanenza dei minori nella casa famiglia seppur senza la mamma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Respinto il ricorso, la "mamma del bosco" non può tornare nella casa famiglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Famiglia nel bosco, respinto il ricorso dei genitori: i tre bambini restano nella casa famiglia di VastoLa Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della 'famiglia nel bosco' di Palmoli, Marco Femminienella e Danila... Famiglia del bosco, respinto il ricorso: mamma Catherine non torna dai figliDa una parte l'audio in cui uno dei gemellini della «famiglia del bosco» piange in piena notte, chiama la madre e si calma solo quando lei riesce a... Argomenti più discussi: Caccia, il TAR ha respinto il ricorso contro Lombardia della LAC; Respinto il ricorso di Conversano che vorrei. Le liste restano 17; Valichi in Lombardia: respinto ricorso Lac; Tirreno, Ast: Confermata la condotta antisindacale, respinto il ricorso sulla chiusura della redazione di Viareggio - FNSI. Respinto ricorso dell’Avvocatura dello Stato contro condanna della CEDU per la morte di Riccardo Magherini. Avvocato Anselmo: Ora l’Italia chieda scusa alla famiglia per quanto inflittole e per come non ha saputo garantire loro Giustizia. #chilhavisto? bit.ly x.com Respinto il ricorso, la mamma del bosco non può tornare nella casa famigliaLo stesso Tribunale, nell'ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un'altra struttura, salvo poi fare un passo indietro alcune settimane dopo, modificando la ... ilgiornale.it