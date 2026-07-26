Un nuovo cartello stradale è stato installato in prossimità del bivio in uscita dalla galleria di Tai di Cadore, lungo la Strada Statale 51 «di Alemagna». Il senatore della provincia di Belluno ha condiviso una foto della segnaletica completa, che si aggiunge ai cinque cartelli già presenti. L'intervento mira a migliorare la segnaletica e a rendere più chiara la direzione per il Comelico.

«Da oggi il Comelico torna a essere chiaramente indicato». Con queste parole e una fotografia della segnaletica completa, il senatore bellunese Luca De Carlo annuncia l’aggiunta di un nuovo cartello stradale ai cinque già presenti al bivio in uscita della nuova galleria di Tai di Cadore (al km 72+700), lungo la Strada Statale 51 «di Alemagna». Cinque fino a ieri mattina, quando il senatore, accogliendo la richiesta di alcuni cittadini che da mesi lamentavano l’assenza di un cartello indicante il comune sparso di Comelico Superiore a completare le indicazioni per altrettante località cadorine (Cortina d’Ampezzo, Auronzo, Tai e Pieve) compresa la friulana Forni di Sopra, ha deciso di provvedere personalmente colmando la lacuna e aggiungendo una freccia blu di cartone, diretta a destra. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Manca il cartello stradale, il senatore bellunese Luca De Carlo lo costruisce: «Così tutti saprete dove è il Comelico»

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