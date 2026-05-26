Il sindaco di Salerno ha pubblicato un post su Facebook in cui si mostra mentre verifica lo stato dei cantieri cittadini. Successivamente, ha allontanato alcuni parcheggiatori abusivi nei pressi di un’area pubblica. Nessuna comunicazione ufficiale o evento pubblico, solo interventi diretti sul territorio. Il primo cittadino si è spostato tra le strade per controllare personalmente le attività e intervenire sulle situazioni di illegalità.

È ufficialmente tornato in strada il sindaco sceriffo. Niente conferenze stampa, niente brindisi. Vincenzo De Luca, dopo la sua vittoria, ha preferito andare a controllare i cantieri fermi in città, a Salerno, e dichiarare guerra ai parcheggiatori abusivi. "È scandaloso che siano fermi i lavori dei cantieri sul corso Vittorio Emanuele e le relative traverse, a cominciare da via Fieravecchia - scrive in un post su Facebook - Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l'impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Salerno, De Luca torna a fare lo 'sceriffo': il post su Facebook dove controlla i cantieri e mette in fuga parcheggiatori abusivi

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