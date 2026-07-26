Il cartello stradale “Comelico Superiore” installato ieri da un senatore ha scatenato polemiche tra i sindaci del Comelico, che lo hanno definito sbagliato. L’Anas ha successivamente corretto la posizione del cartello, che era stato messo come gesto simbolico per colmare una mancanza di segnaletica. La vicenda ha suscitato discussioni sulla scelta e sulla collocazione del segnale.

SANTO STEFANO (BELLUNO) - Doveva essere un gesto simbolico per colmare una lacuna della segnaletica, ma il cartello “Comelico Superiore”, installato ieri dal senatore Luca De Carlo, ha finito per accendere la polemica. L'iniziativa ha sì raccolto numerosi consensi, ma anche delle precise contestazioni. Da più parti si obietta che quel cartello rappresenta solo una parte del territorio, rischiando di alimentare divisioni anziché valorizzare un'identità condivisa. «Su segnalazione dei cittadini, nel mese di marzo – spiega il senatore cadorino – ho interloquito per le vie brevi con Anas e con una richiesta ufficiale per richiedere il ripristino della segnaletica in direzione di Comelico Superiore». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - De Carlo piazza il cartello stradale mancante. I sindaci del Comelico: «È sbagliato». Poi l'Anas 'corregge' il senatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morta 11enne in piscina a Sestri Levante, indagati i titolari dello stabilimento: indagini su cartello mancanteI titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di...

Dal furto del cartello stradale alle offese ai carabinieri: cinque denunce in una notteNella notte tra sabato e domenica, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli lungo il litorale, denunciando cinque persone e segnalando...

Argomenti più discussi: 25 anni dal G8 di Genova: piazza Alimonda si ferma per Carlo Giuliani; Sviluppo urbano sul lungo periodo: Lecco avrà il suo Master Plan; Carlo Giuliani, 25 anni fa il 23enne veniva ucciso al G8 di Genova; G8 Genova: corteo in piazza Alimonda, fiori e due estintori su targa a Giuliani.

De Carlo piazza il cartello stradale mancante. I sindaci del Comelico: È sbagliato. Poi l'Anas 'corregge' il senatoreSANTO STEFANO (BELLUNO) - Doveva essere un gesto simbolico per colmare una lacuna della segnaletica, ma il cartello Comelico Superiore, installato ieri dal senatore Luca ... ilgazzettino.it

Sui suoi social Roberto Vannacci posta la fotografia di un militante di Futuro Nazionale, con tanto di bandiera del movimento, proprio sotto la targa di piazza Alimonda a Genova sulla quale, per tradizione, ogni 20 luglio, data dell’uccisione di Carlo Giuliani al x.com