Un smottamento si è verificato a Riolunato a causa del maltempo, mentre a Serra si è registrata una forte grandinata. L’ondata di temporali, con grandine e raffiche di vento, ha interessato l’Appennino modenese nel pomeriggio di oggi. Le criticità si sono concentrate soprattutto sul versante occidentale della zona. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni specifici.

Modena, 26 luglio 2026 – Era annunciata ed è arrivata puntuale l’ennesima ondata di maltempo sull’Appennino modenese. Oggi pomeriggio forti temporali, grandinate e raffiche di vento hanno interessato parte della montagna, con le criticità maggiori concentrate sul versante occidentale. Riolunato. La situazione più delicata si è registrata a Riolunato, dove uno smottamento ha riversato sulla carreggiata della Statale 12 Abetone-Brennero circa 30 centimetri di terra e detriti. Si era ostruito il tombino per la raccolta delle acque meteoriche, causando l’allagamento del tratto stradale. Di fronte al rischio per la circolazione, il sindaco Lorenzo Checchi ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada, chiedendo contestualmente ad Anas di intervenire per il ripristino della viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maltempo sull’Appennino modenese. Smottamento a Riolunato, forte grandinata a Serra

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