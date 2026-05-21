Sull' Appennino modenese reti gas più sicure grazie ai dispositivi che sentono le frane
In alcuni comuni dell'Appennino modenese sono in corso i lavori per installare due nuovi sistemi di sicurezza sulla rete del gas. Questi dispositivi, sviluppati da Inrete Distribuzione Energia in collaborazione con Isif, sono stati progettati per rilevare eventuali frane che potrebbero compromettere l'infrastruttura. La tecnologia, brevettata, si propone di migliorare la sorveglianza delle condutture in aree soggette a rischi idrogeologici. L'intervento riguarda zone dove la stabilità del terreno è soggetta a variazioni frequenti.
Una nuova tecnologia a servizio della sicurezza della rete gas in zone a rischio idrogeologico. E' iniziata in alcuni comuni dell'Appennino modenese l'installazione di due nuovi sistemi - brevettati e sviluppati da Inrete Distribuzione Energia (società del Gruppo Hera) in collaborazione con Isif. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Prossimità, telemedicina e video-soccorso: il piano per la sanità sull'Appennino modeneseÈ partito oggi, venerdì 24 aprile, dall'aeroporto di Pavullo nel Frignano il ciclo di appuntamenti "In cima".
La Linea Gotica sull'Appennino, Massimo Turchi rilegge la Resistenza modeneseNella sua trilogia monumentale sulla Linea Gotica, Massimo Turchi ricompone una storia complessa attraverso esperienze individuali, battaglie, stragi...
Ore 15:20 In atto precipitazioni da Sud Ovest verso Nord Est, specialmente tra Appennino romagnolo, ravennate, ferrarese centro orientale, bolognese orientale ed Appennino fino sul modenese. Rovesci in atto anche sulla pianura del piacentino e parmense facebook
Neve sull'appennino modenese, caduti fino a 50 centimetri al Passo RadiciSono caduti circa 20 centimetri di neve nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo in tutto l'Appennino, fino a quote basse come la zona di San Dalmazio di Serramazzoni e Pavullo, mentre nella ... bologna.repubblica.it
Tre giovani escursioniste salvate sull’Appennino modeneseModena, 27 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute per il recupero di tre giovani escursioniste che avevano smarrito il ... ilrestodelcarlino.it