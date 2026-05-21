Sull' Appennino modenese reti gas più sicure grazie ai dispositivi che sentono le frane

In alcuni comuni dell'Appennino modenese sono in corso i lavori per installare due nuovi sistemi di sicurezza sulla rete del gas. Questi dispositivi, sviluppati da Inrete Distribuzione Energia in collaborazione con Isif, sono stati progettati per rilevare eventuali frane che potrebbero compromettere l'infrastruttura. La tecnologia, brevettata, si propone di migliorare la sorveglianza delle condutture in aree soggette a rischi idrogeologici. L'intervento riguarda zone dove la stabilità del terreno è soggetta a variazioni frequenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui