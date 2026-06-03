Torna il maltempo nelle Marche | forte grandinata in Vallesina chicchi come sassi

Nella notte nelle Marche si sono verificati venti e pioggia intensi, causando danni nelle province di Fermo e Macerata. In Vallesina si è verificata una forte grandinata con chicchi grandi come sassi. Le condizioni climatiche hanno portato a criticità che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali specifici è ancora stata comunicata. La situazione permane sotto osservazione.

JESI – Dopo il ponte del 2 giungo le Marche tornano a fare i conti con il maltempo. Le prime criticità si sono registrate già nel corso della notte, con vento e pioggia che hanno causato danni tali da richiedere – in particolar modo nelle province di Fermo e Macerata – l’ausilio dei vigili del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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