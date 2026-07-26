A causa di un’allerta meteo arancione in Toscana, domenica 26 luglio 2026, sono stati adottati diversi provvedimenti. A Firenze sono stati chiusi parchi e cimiteri, mentre a Carrara sono stati sospesi gli stabilimenti balneari. A Forte dei Marmi non si svolgerà il mercato settimanale. I Comuni della regione hanno emesso queste ordinanze in risposta alle condizioni meteorologiche previste fino alle 14.

FIRENZE – A causa dell’allerta meteo arancione in vigore sulla Toscana oggi, domenica 26 luglio 2026, fino alle 14, i Comuni della regione hanno disposto una serie di provvedimenti. A Firenze sono chiusi parchi e giardini a Firenze – e sospesi e rinviati mercati e spettacoli nelle aree verdi. Il Comune ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura, per tutta la durata dell’allerta, anche dei cimiteri comunali e delle ciclopiste in riva d’Arno. Nello stesso periodo sarà sospesa anche la fermata ‘Cascine’ della linea T1 del tram. Sono sospesi mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con strutture mobili all’interno delle aree verdi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: parchi e cimiteri chiusi a Firenze, stop agli stabilimenti balneari di Carrara. Niente mercato a Forte dei Marmi

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Temi più discussi: Maltempo, con allerta arancione Comune Firenze chiude parchi e cimiteri; Maltempo in arrivo, spiagge chiuse a Carrara e stop al mercato di Forte dei Marmi. I provvedimenti in Toscana; Maltempo, allerta arancione. Temporali forti: a Firenze il Comune chiude parchi, giardini, cimiteri; Maltempo in arrivo al Centro-Nord, allerta arancione in Toscana e gialla in 9 regioni.

Maltempo, con allerta arancione Comune Firenze chiude parchi e cimiteri. Fino alle 14 di domani, sospesi anche mercati e spettacoli nelle aree verdi #ANSA x.com

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