Maltempo in Toscana | parchi e cimiteri chiusi a Firenze stop agli stabilimenti balneari di Carrara Niente mercato a Forte dei Marmi

Da firenzepost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A causa di un’allerta meteo arancione in Toscana, domenica 26 luglio 2026, sono stati adottati diversi provvedimenti. A Firenze sono stati chiusi parchi e cimiteri, mentre a Carrara sono stati sospesi gli stabilimenti balneari. A Forte dei Marmi non si svolgerà il mercato settimanale. I Comuni della regione hanno emesso queste ordinanze in risposta alle condizioni meteorologiche previste fino alle 14.

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FIRENZE – A causa dell’allerta meteo arancione in vigore sulla Toscana oggi, domenica 26 luglio 2026, fino alle 14, i Comuni della regione hanno disposto una serie di provvedimenti. A Firenze sono chiusi parchi e giardini a Firenze – e sospesi e rinviati mercati e spettacoli nelle aree verdi. Il Comune ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura, per tutta la durata dell’allerta, anche dei cimiteri comunali e delle ciclopiste in riva d’Arno. Nello stesso periodo sarà sospesa anche la fermata ‘Cascine’ della linea T1 del tram. Sono sospesi mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con strutture mobili all’interno delle aree verdi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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