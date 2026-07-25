maltempo in arrivo spiagge chiuse a carrara e stop al mercato di forte dei marmi i provvedimenti in toscana

A causa dell'allerta meteo arancione in Toscana, le spiagge di Carrara sono state chiuse e il mercato di Forte dei Marmi è stato sospeso. A Firenze, sono state ordinate la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici, dei cimiteri comunali e delle ciclopiste lungo il fiume. Questi provvedimenti restano in vigore per tutta la durata dell'allerta.

Firenze, 25 luglio 2026 –In relazione all’allerta meteo arancione in Toscana, molti comuni hanno adottato provvedimenti vari. A Firenze è stata firmata un’ordinanza che dispone la chiusura, per tutta la durata dell’allerta, dei parchi e dei giardini ad accesso regolamentato, dei cimiteri comunali e delle ciclopiste fluviali in riva d’Arno. Nello stesso periodo sarà sospesa anche la fermata Cascine della linea T1 della tramvia. In caso di proroga dell’allerta, le misure resteranno in vigore fino al nuovo termine stabilito dal Centro Funzionale di Monitoraggio della Regione Toscana. L’ordinanza raccomanda inoltre ai cittadini di evitare la frequentazione delle aree verdi liberamente accessibili e dispone il divieto di svolgere attività all’aperto nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi e lungo le ciclopiste dell’Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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