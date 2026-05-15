Da ieri, 14 maggio 2026, un’intensa ondata di maltempo ha colpito la Toscana, causando danni in diverse località della Versilia. A Viareggio il vento forte ha divelto ombrelloni e tende lungo le spiagge, creando disagi per i gestori degli stabilimenti balneari e i turisti presenti. Non si sono registrati feriti, ma le operazioni di rimozione e ripristino sono già in corso per riprendere le attività nelle aree interessate. La perturbazione continua a interessare la regione, con previsioni di ulteriori criticità.

VIAREGGIO – L’ondata di maltempo che sta interessando la Toscana da ieri, 14 maggio 2026, ha provocato disagi anche in Versilia. Il vento forte che soffia sulla costa ha causato qualche problema agli stabilimenti balneari. A Viareggio i bagni Vespucci, Bengasi, Derna, Sorriso e La Pace sulla Passeggiata hanno avuto diversi ombrelloni a terra, tetti delle tende volati per decine di metri, spiaggia spazzata via per decine di metri. Situazioni analoghe anche in qualche altro stabilimento della Versilia. Balneari e bagni già a lavoro dalle prime luci del giorno per risistemare le spiagge in vista del weekend e anche dell’arrivoanche della carovana del Giro d’Italia martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Problemi in alcuni stabilimenti balneari: Maltempo in Versilia: vento forte a Viareggio, ombrelloni e tende spazzati via

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