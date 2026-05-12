Surfista bloccato al largo nel Lago di Como | salvato dai vigili del fuoco tra onde e forti raffiche di vento
Nel pomeriggio di martedì 12 maggio, nel Lago di Como, un surfista si è trovato in grave difficoltà al largo a causa di forti raffiche di vento e onde. Le condizioni del vento hanno reso complesso il tentativo di rientrare verso riva, creando momenti di preoccupazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere la persona in mare, riuscendo a portarla in salvo.
Prima il vento fortissimo, poi le onde e la difficoltà sempre più evidente a rientrare verso riva. Attimi di paura nel pomeriggio di martedì 12 maggio nelle acque del Lago di Como, dove un surfista si è trovato improvvisamente in grave difficoltà, bloccato al largo.L’allarme è scattato in zona.🔗 Leggi su Quicomo.it
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