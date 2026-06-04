Bambino bloccato in auto vicino a scuola | salvato dai vigili del fuoco

Da leccotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino è rimasto bloccato in auto vicino a una scuola. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno liberato il bambino senza incidenti. La situazione si è risolta rapidamente e senza complicazioni.

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Qualche momento di paura per un bambino rimasto chiuso in auto, poi la situazione si è risolta senza problemi grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. I fatti sono avvenuti questa mattina a Calolziocorte, all'esterno della scuola statale di Foppenico. Sembra che la mamma fosse appena. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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