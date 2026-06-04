Bambino bloccato in auto vicino a scuola | salvato dai vigili del fuoco
Un bambino è rimasto bloccato in auto vicino a una scuola. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno liberato il bambino senza incidenti. La situazione si è risolta rapidamente e senza complicazioni.
Qualche momento di paura per un bambino rimasto chiuso in auto, poi la situazione si è risolta senza problemi grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. I fatti sono avvenuti questa mattina a Calolziocorte, all'esterno della scuola statale di Foppenico. Sembra che la mamma fosse appena. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.
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