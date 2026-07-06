Maltempo allerta meteo gialla domani 7 luglio per pioggia e temporali | le regioni colpite

Domani, 7 luglio 2026, sarà in vigore un'allerta meteo gialla su diverse regioni italiane, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise. La Protezione Civile ha emesso il bollettino di criticità, segnalando possibili temporali e piogge intense. La situazione interessa le aree indicate con un livello di allerta che prevede condizioni meteorologiche avverse. Non sono stati segnalati altri dettagli specifici riguardanti la durata o l’intensità degli eventi meteorologici.

Nel nuovo bollettino di Criticità la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali domani 7 luglio 2026 su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile

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