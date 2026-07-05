Maltempo allerta meteo gialla domani 6 luglio per pioggia e temporali | le regioni colpite

Per lunedì 6 luglio 2026 è prevista un’allerta meteo gialla in alcune regioni italiane, tra cui Abruzzo, Basilicata, Marche e Molise. La Protezione civile ha emesso il livello di attenzione per piogge e temporali che interesseranno queste aree. Nelle stesse ore, si registreranno anche temperature elevate e afa, con temporali di calore che si prevedono in diverse zone del paese. La situazione meteo si mantiene variabile con possibili rovesci e temporali.

Tornano caldo intenso e afa sull’Italia ma tornano anche i temporali di calore. Per domani, lunedì 6 luglio 2026, la Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla su Abruzzo, Basilicata, Marche e Molise. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile

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