Un’allerta arancione per rischio temporali è stata emessa dalla Protezione civile regionale in Toscana, valida dalle 00:00 alle 14:00. La regione si prepara a condizioni di maltempo che potrebbero portare grandinate e ulteriori danni, dopo i problemi già riscontrati in alcune province. La mappa mostra aree a rischio, con un focus particolare sulle zone colpite dal recente episodio di grandine.

Torna il maltempo in Toscana. La Sala operativa unificata di Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione per rischio temporali valida da mezzanotte alle 14 di oggi. Dalle prime ore della notte erano infatti attesi temporali forti su tutto il territorio regionale, a partire da nord ovest, per poi allargarsi nel corso della mattinata verso sud, coinvolgendo anche la provincia aretina. Non si escludono forti raffiche di vento e grandinate. Un copione già visto nelle ultime settimane, che riporta alla mente le immagini di Cortona sabato 11 luglio, quando un’improvvisa tempesta di acqua, vento e grandine si è abbattuta sulla città, cogliendo di sorpresa residenti e numerosi turisti nelle storiche piazze del borgo etrusco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Lanazione.it - Maltempo, allerta arancione: la mappa . Incubo grandine dopo i danni in provincia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meteo Veneto, allerta arancione per maltempo: probabili temporali e grandineUn’allerta arancione per maltempo interessa il Veneto, con temporali e grandine previsti nel pomeriggio di oggi, 15 luglio.

Emilia-Romagna, allerta arancione per il maltempo: «Peggioramento per pioggia e vento». Gravi danni nel FerrareseUn’allerta arancione per il maltempo è in vigore in Emilia-Romagna, con un peggioramento previsto per pioggia e vento.

Temi più discussi: Maltempo in arrivo al Centro-Nord, allerta arancione in Toscana e gialla in 9 regioni; Maltempo: allerta arancione per rischio temporali in tutta la Toscana; Maltempo: in arrivo temporali al Centro-Nord; Forti temporali al Nord, oggi un'allerta arancione e 7 regioni gialle per maltempo.

Primo giorno di esodo, vince la vacanza mordi e fuggi. Traffico intenso su alcuni snodi. Maltempo in arrivo, allerta arancione in Toscana #ANSAmotori #ANSA x.com

Nord, un morto nel Modenese. Allerta arancione a Milano: Lontani da parchi e alberi. In Emilia-Romagna folate oltre i 100 km/h e temporali: diversi danni. Una tromba d’aria nella Bergamasca. Colpiti anche il Piemonte e Maltempo al Nord, nubifragi e vento a reddit

Maltempo al centro-nord: Toscana in allerta arancione. Italia, la prossima settimana di nuovo gran caldo Meteo Giornale.it, previsioniEstofex (servizio meteo eventi estremi in Europa) lancia l’avviso di livello tre sul Centro Italia per la domenica, tra temporali violenti, grandinate e possibili trombe d’aria, prima che ... noinotizie.it

Maltempo, temporali al Centro-Nord, allerta arancione in Toscana, gialla in nove regioniL'avviso dalla Protezione civile. Domenica con la pioggia, poi il ritorno del caldo con la quarta ondata. Vendemmia avviata in Sicilia e anticipata ovunque ... rainews.it