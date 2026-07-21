Un’allerta arancione per il maltempo è in vigore in Emilia-Romagna, con un peggioramento previsto per pioggia e vento. Nel ferrarese si registrano gravi danni a causa delle intense precipitazioni. Per oggi, 21 luglio, sono attesi temporali di forte intensità che si formeranno negli Appennini e si estenderanno in seguito alle zone di pianura. L’allerta durerà 48 ore, mentre in altre aree della regione è stata mantenuta un’allerta gialla.

Nuova allerta meteo di 48 ore di colore arancione per la Romagna e gialla per l'Emilia. In particolare per la giornata di oggi 21 luglio sono previsti temporali di forte intensità in formazione a partire dai settori appenninici, con successiva estensione alle aree di pianura. I fenomeni temporaleschi potrebbero causare danni ed effetti rilevanti, in particolare sui settori centro-orientali della regione. La Protezione civile segnala inoltre che lungo la fascia collinare e montana (specialmente centro-orientale) durante il pomeriggio saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frane sui versanti più fragili. Nelle aree interessate dai nubifragi non si escludono inoltre rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori e allagamenti nei centri abitati. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Corrieredibologna.corriere.it - Emilia-Romagna, allerta arancione per il maltempo: «Peggioramento per pioggia e vento». Gravi danni nel Ferrarese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

Notizie e thread social correlati

Emilia-Romagna, allerta arancione per il maltempo: «Peggioramento nelle prossime 48 ore per pioggia e vento»Un’allerta arancione per maltempo riguarda l’Emilia-Romagna per le prossime 48 ore, con piogge e venti intensi previsti.

Maltempo Emilia Romagna, allerta gialla e arancione per temporali e vento: le previsioniIl maltempo torna nell’Emilia-Romagna con temperature instabili e piogge diffuse.

Temi più discussi: Nubifragi, grandine e vento forte: l’allerta diventa arancione in Emilia Romagna. Le zone più colpite: previsioni meteo; Allerta arancione in Emilia-Romagna: temporali intensi e vento forte in arrivo; Maltempo in Emilia-Romagna, nubifragi e raffiche di vento oltre 100 km orari: un morto in auto a Bomporto; Sabato 18 luglio in Emilia-Romagna nuova allerta (stavolta gialla) per temporali.

Forti temporali attesi in Emilia-Romagna, allerta arancione ed eventi annullati. Riccione valuta se mantenere il concerto dei Pooh stasera #ANSA x.com

Nord, un morto nel Modenese. Allerta arancione a Milano: Lontani da parchi e alberi. In Emilia-Romagna folate oltre i 100 km/h e temporali: diversi danni. Una tromba d’aria nella Bergamasca. Colpiti anche il Piemonte e Maltempo al Nord, nubifragi e vento a reddit

Emilia-Romagna, allerta arancione per il maltempo: Peggioramento nelle prossime 48 ore per pioggia e ventoLa nuova allerta resta gialla per l'Emilia ma è invece arancione per la Romagna dove sono previsti forti temporali e molti eventi sono a rischio ... corrieredibologna.corriere.it

Allerta arancione in Emilia-Romagna: temporali, grandine e rischio franeEmilia?Romagna, allerta arancione per temporali e grandine: eventi annullati e rischio idrogeologico il 21 luglio ... it.blastingnews.com