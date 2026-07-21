Emilia-Romagna allerta arancione per il maltempo | Peggioramento per pioggia e vento Gravi danni nel Ferrarese

Da corrieredibologna.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’allerta arancione per il maltempo è in vigore in Emilia-Romagna, con un peggioramento previsto per pioggia e vento. Nel ferrarese si registrano gravi danni a causa delle intense precipitazioni. Per oggi, 21 luglio, sono attesi temporali di forte intensità che si formeranno negli Appennini e si estenderanno in seguito alle zone di pianura. L’allerta durerà 48 ore, mentre in altre aree della regione è stata mantenuta un’allerta gialla.

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Nuova allerta meteo di 48 ore di colore arancione per la Romagna e gialla per l'Emilia. In particolare per la giornata di oggi 21 luglio sono previsti temporali di forte intensità in formazione a partire dai settori appenninici, con successiva estensione alle aree di pianura. I fenomeni temporaleschi potrebbero causare danni ed effetti rilevanti, in particolare sui settori centro-orientali della regione.  La Protezione civile segnala inoltre che lungo la fascia collinare e montana (specialmente centro-orientale) durante il pomeriggio saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frane sui versanti più fragili. Nelle aree interessate dai nubifragi non si escludono inoltre rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori e allagamenti nei centri abitati. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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