Meteo Veneto allerta arancione per maltempo | probabili temporali e grandine

Un’allerta arancione per maltempo interessa il Veneto, con temporali e grandine previsti nel pomeriggio di oggi, 15 luglio. L’instabilità atmosferica si intensifica nel corso del pomeriggio, portando rovesci e temporali diffusi tra le Prealpi e le zone pianeggianti. La perturbazione dovrebbe persistere fino alle prime ore di giovedì 16 luglio.

Oggi, 15 luglio, è prevista instabilità in aumento nel corso del pomeriggio con probabili rovesci e temporali a tratti diffusi specie tra Prealpi e pianura fino alle prime ore di giovedì 16. Saranno probabili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). Condizioni di disagio fisico intenso su pedemontana, pianura e costa. Domani giovedì 16 luglio potrebbero verificarsi temporali intensi nel corso delle prime ore della giornata. Venerdì 17 il tempo sarà variabile con possibili rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e in prossimità dei rilievi, in possibile estensione anche alla pianura; sabato 18 diminuirà il disagio fisico per ondate di calore. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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