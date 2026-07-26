Malore per Matteo Bassetti | Ho avuto una crisi ipotensiva

Il professor Matteo Bassetti ha riferito di aver avuto una crisi ipotensiva durante un periodo di alte temperature. La pressione sanguigna si è abbassata sotto i 90 su 60 millimetri di mercurio. Bassetti ha collegato l’episodio anche alle condizioni di caldo intenso. Non sono stati segnalati altri sintomi o complicazioni legate all’episodio.

Un malore legato anche al caldo. Il professor Matteo Bassetti spiega di aver accusato una crisi ipotensiva nei giorni caratterizzati da temperature elevatissime “Nei giorni scorsi ho avuto una crisi ipotensiva, con pressione inferiore a 90 su 60 mmHg. Avevo giramenti di testa, mi sentivo veramenti fiacco, molle, non riuscivo davvero a fare niente”, dice sui social l’infettivologo, che parte da un’esperienza personale per spiegare come difendersi da episodi simili, particolarmente comuni in estate e con il caldo, specie in chi magari assume farmaci antipertensivi, come lo stesso Bassetti fa. “Prendo una pastiglia per la pressione”, confida, raccomandando a chi è in cura di evitare il ‘fai da te’ e rivolgersi al medico per eventuali aggiustamenti di dosaggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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