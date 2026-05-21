Matteo Salvini contestato a Porta di Ponte il ministro | Non ho avuto paura della Procura di Agrigento figuriamoci di voi

Da agrigentonotizie.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno che precede il silenzio elettorale, un evento politico si è svolto a Porta di Ponte, dove il ministro dell’interno è stato contestato da alcuni presenti. Durante il suo intervento, il ministro ha affermato di non aver avuto paura della Procura di Agrigento, sottolineando di non temere nemmeno le persone presenti. Sul palco si sono alternati diversi rappresentanti della stessa coalizione, tra cui assessori regionali e il leader di un partito politico, a sostegno del candidato sindaco locale.

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Nel giorno che anticipa il silenzio elettorale, a sostegno del candidato sindaco di Agrigento Luigi Gentile sul palco allestito a Porta di Ponte sono arrivati i big della coalizione politica: dagli assessori regionali Nuccia Albano, Girolamo Turano e Luca Sammartino al leader della Lega, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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