Matteo Salvini contestato a Porta di Ponte il ministro | Non ho avuto paura della Procura di Agrigento figuriamoci di voi

Nel giorno che precede il silenzio elettorale, un evento politico si è svolto a Porta di Ponte, dove il ministro dell’interno è stato contestato da alcuni presenti. Durante il suo intervento, il ministro ha affermato di non aver avuto paura della Procura di Agrigento, sottolineando di non temere nemmeno le persone presenti. Sul palco si sono alternati diversi rappresentanti della stessa coalizione, tra cui assessori regionali e il leader di un partito politico, a sostegno del candidato sindaco locale.

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