Matteo Salvini contestato a Porta di Ponte il ministro | Non ho avuto paura della Procura di Agrigento figuriamoci di voi
Nel giorno che precede il silenzio elettorale, un evento politico si è svolto a Porta di Ponte, dove il ministro dell’interno è stato contestato da alcuni presenti. Durante il suo intervento, il ministro ha affermato di non aver avuto paura della Procura di Agrigento, sottolineando di non temere nemmeno le persone presenti. Sul palco si sono alternati diversi rappresentanti della stessa coalizione, tra cui assessori regionali e il leader di un partito politico, a sostegno del candidato sindaco locale.
Nel giorno che anticipa il silenzio elettorale, a sostegno del candidato sindaco di Agrigento Luigi Gentile sul palco allestito a Porta di Ponte sono arrivati i big della coalizione politica: dagli assessori regionali Nuccia Albano, Girolamo Turano e Luca Sammartino al leader della Lega, il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sostenitore di Bossi contesta Salvini, la compagna del ministro perde la pazienza
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Matteo Salvini contestato a Pontida ai funerali di Umberto Bossi per la camicia verde: "Mollala, vergogna"
“Molla la camicia verde, vergogna!”, Matteo Salvini contestato ai funerali di Bossi: i motivi dello strappoAppena saliti i gradini dell’abbazia di San Giacomo a Pontida, domenica 22 marzo, Matteo Salvini è stato accolto da cori ostili: “Molla la camicia...
Un cittadino di Modena ha un messaggio per Matteo Salvini. #modena #Salvini #sanità facebook
Salvini attacca ancora su El Koudri. Ma la sua cittadinanza non è revocabile reddit
Salvini contestato a Milano: Vai a lavorare, lui replica Peace and loveLa protesta contro Matteo Salvini a Milano riaccende il tema casa: tensione a San Siro durante un sopralluogo, con slogan e rivendicazioni. Matteo Salvini contestato a Milano durante sopralluogo Momen ... msn.com
Salvini contestato nel cantiere delle case popolari: Vai a lavorare. Lui replica: Peace and loveUna ventina di persone del comitato per il diritto all'abitare del quartiere San Siro di Milano ha contestato stamani il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, atteso per un sopralluogo ... milano.repubblica.it