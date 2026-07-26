Un infettivologo ha riferito di aver accusato un malore causato dal caldo. Ha descritto una crisi ipotensiva con pressione sanguigna inferiore a 90 su 60 mmHg, accompagnata da giramenti di testa e senso di fiacchezza. L’episodio gli ha impedito di svolgere le sue attività quotidiane. La testimonianza è stata condivisa sui social network.

Matteo Bassetti ha raccontato di avere avuto un malore a causa del caldo. “Ho avuto una crisi ipotensiva, con pressione inferiore a 90 su 60 mmHg. Avevo giramenti di testa, mi sentivo veramente fiacco, molle, non riuscivo davvero a fare niente”, ha raccontato l’infettivologo sui suoi canali social. Bassetti, partendo dalla sua esperienza personale, ha poi dato consigli su come comportarsi per evitare le crisi ipotensive. Matteo Bassetti e il malore subito per il caldo Crisi ipotensiva, a cosa è dovuta e quali sono i sintomi Crisi ipotensiva, come prevenirla Matteo Bassetti e il malore subito per il caldo Matteo Bassetti ha avuto una crisi ipotensiva nei giorni caratterizzati da temperature elevatissime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Bassetti e il malore subito per il caldo, il racconto dell'infettivologo: "Non riuscivo a fare niente"

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