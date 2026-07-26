Durante la Rainbow Run a Portiolo di San Benedetto Po, un uomo di 27 anni è stato colto da un malore e si trova in condizioni gravissime. L’evento si è svolto questa mattina, domenica 26 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’uomo in ospedale. La corsa è stata interrotta temporaneamente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore.

San Benedetto Po (Mantova), 26 luglio 2026 – Attimi di paura questa mattina, domenica 26 luglio, durante la Rainbow Run, che si è svolta nella frazione di Portiolo di San Benedetto Po. Durante la gara campestre, infatti, uno dei partecipanti ha avuto un infarto ed è stato portato via in elisoccorso. Le sue condizioni restano gravi. L’allarme durante il percorso. Un 27enne è stato colto da malore e, dopo essere stato soccorso sul posto dal personale presente lungo il tragitto, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Poma di Mantova. Secondo una prima diagnosi sarebbe stato colto da infarto. Le sue condizioni al momento sarebbero molto gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malore durante la Rainbow Run di Portiolo, gravissimo un 27enne

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