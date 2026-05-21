È gravissimo il 52enne colto da un malore dopo la puntura di un insetto
Un uomo di 52 anni è stato ricoverato in condizioni critiche al policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo aver accusato un grave malore, apparentemente scaturito dalla puntura di un insetto. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie e rimangono sotto stretto controllo medico. Le autorità stanno valutando eventuali cause sottostanti e monitorano attentamente la situazione. La dinamica dell’incidente e i dettagli sulle circostanze sono in fase di approfondimento.
Restano estremamente critiche le condizioni del 52enne ricoverato al policlinico Sant’Orsola di Bologna dopo un grave malore provocato dalla puntura di un insetto. L’uomo si trova ancora in pericolo di vita dopo essere stato soccorso nella sua abitazione di campagna nei pressi di Molinella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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