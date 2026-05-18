Un ciclista di 63 anni è stato colto da un malore improvviso mentre pedalava e si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono considerate gravissime. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, che stanno effettuando i controlli necessari per chiarire quanto accaduto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

MONTELUPO FIORENTINO Si è accasciato a terra, mentre pedalava in bicicletta, a causa a quanto pare di un malore improvviso. Ed è stato trasportato in codice rosso al San Giuseppe di Empoli, in stato di incoscienza. Paura ieri mattina per un uomo di 63 anni appassionato di ciclismo, soccorso dai sanitari e dai volontari della Pubblica Assistenza di Montelupo intorno alle 10. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava transitando in via Curiel, non distante dalla SS67, quando sarebbe stato colto da un arresto cardiaco. Immediati i soccorritori, con i soccorritori che sono riusciti, praticando le manovre previsti in casi del genere, a riattivare il battito cardiaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclista di 63 anni colto da malore. Ricoverato in ospedale, gravissimo

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