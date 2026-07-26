Malika Ayane ha interpretato Eva Duarte de Perón in una produzione italiana diretta da Massimo Romeo Piparo. L’attrice ha vestito i panni della figura storica, scomparsa nel 1952 a Buenos Aires. La rappresentazione ha richiesto un impegno particolare per la complessità del personaggio e la sfida di rendere sul palco la figura di Evita. La produzione ha coinvolto un cast e una regia dedicati alla ricostruzione della vita e del mito di Evita.

Nella produzione italiana, diretta da Massimo Romeo Piparo, Malika Ayane ha vestito i panni di Eva Duarte de Perón, scomparsa a Buenos Aires nel 1952. Ci sono ruoli che rappresentano una sfida artistica e altri che diventano un punto di svolta. Per Malika Ayane, interpretare Eva Perón nel musical Evita è stato entrambe le cose. L’artista milanese torna a raccontare una delle esperienze più intense del suo percorso, quella vissuta nei panni della donna più iconica della storia argentina, protagonista del celebre musical firmato da Andrew Lloyd Webber (musiche) e Tim Rice (testi), debuttato nel West End di Londra nel 1978 e considerato ancora oggi uno dei capolavori assoluti del teatro musicale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Malika Ayane, la forza di Evita: «Dietro il mito ho trovato una donna»

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