Malika Ayane e la sveglia alle 5 per andare a correre | Ho imparato a sfidare i miei limiti

Da periodicodaily.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Malika Ayane ha iniziato a dedicarsi alla corsa negli ultimi anni, trovando un modo per affrontare le sue giornate. Ogni mattina si sveglia alle 5, si prepara e esce per correre sotto casa. La cantante ha condiviso di aver imparato a sfidare i propri limiti attraverso questa routine, che le consente di iniziare la giornata con energia e determinazione. La sua passione per la corsa rappresenta un impegno personale che ha inserito nella sua quotidianità.

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(Adnkronos) – Malika Ayane negli ultimi anni si è innamorata della corsa. Punta la sveglia alle 5 di mattina, allaccia le scarpe, scende sotto casa e va. "Mi ha migliorato non solo la salute, ma anche l’umore, sviluppandomi le endorfine, dandomi il senso della fatica, del limite", ha raccontato la cantante in un'intervista a 'Repubblica'. L'amore è nato quando si è trasferita a Berlino, una città in cui – come spiega – la temperatura è ideale per allenarsi in tutte le stagioni: non fa mai troppo caldo né troppo freddo. "Abitavo, e abito, sopra un canale, e a qualunque ora del giorno vedevo gente che correva lì sotto. Finché una mattina mi sono alzata e ho visto che la quantità di podisti si era improvvisamente decuplicata o anche di più. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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