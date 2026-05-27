Malika Ayane dopo il successo di Animali notturni torna con il nuovo singolo Una possibilità

Notizia in breve

Malika Ayane ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Una possibilità” attraverso Carosello Records, in licenza a M. La cantante, nota per il brano “Animali notturni”, ripropone la sua attività musicale con questa canzone. La sua uscita segue il successo precedente e si aggiunge alla sua discografia. La pubblicazione è stata annunciata tramite i canali ufficiali e comprende una copertina fotografica realizzata da Maria Clara Macrì.