Malika Ayane dopo il successo di Animali notturni torna con il nuovo singolo Una possibilità
Malika Ayane ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Una possibilità” attraverso Carosello Records, in licenza a M. La cantante, nota per il brano “Animali notturni”, ripropone la sua attività musicale con questa canzone. La sua uscita segue il successo precedente e si aggiunge alla sua discografia. La pubblicazione è stata annunciata tramite i canali ufficiali e comprende una copertina fotografica realizzata da Maria Clara Macrì.
foto di Maria Clara Macrì MILANO - Malika Ayane torna con il nuovo singolo “Una possibilità” (Carosello Records in licenza a M.A.S.T.Believe), disponibile in digitale da venerdì 29 maggio e in radio dal 5 giugno. “C’è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre – racconta Malika – “La finta canzone allegra”, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un’attitudine più spensierata. “Una possibilità” vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l’idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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