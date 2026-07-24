Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La scelta è stata fatta da Paolo Maldini e Leonardo, che puntano a rilanciare la squadra principale e l’intera filiera delle nazionali. Pirlo prende il posto di chi ha ricoperto il ruolo in passato e guiderà il team nelle prossime competizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna l’avvio di un nuovo percorso per la nazionale.

Sarà Andrea Pirlo il commissario tecnico dell’Italia, l’uomo scelto da Paolo Maldini e Leonardo per provare a rilanciare la nazionale maggiore accompagnando il percorso di rifondazione dell’intera filiera delle nazionali. Dal cortese rifiuto di Pep Guardiola alla definizione della candidatura definitiva del campione del mondo 2006, ex allenatore per una stagione della Juventus e – nella sua ultima avventura – sulla panchina dello United FC di Dubai – sono trascorse poche ore. Quando tutto sarà definito, guiderà l’Italia già dagli impegni di Nations League in settembre, un avvio non semplice per le avversarie della nazionale saranno Belgio, Turchia e Francia con l’obbligo di non fare brutte figure e non mettere a rischio la permanenza nella massima divisione della competizione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Maldini e Leonardo hanno scelto: sta nascendo l’Italia di Pirlo

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ITALIA, ARRIVANO MALDINI e LEONARDO! POSSIAMO TORNARE a FIDARCI

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ALL-IN SU #GUARDIOLA Maldini e Leonardo hanno scelto Pep per guidare la rifondazione della Nazionale italiana dalla panchina. Il piano - in caso di rifiuto dello spagnolo - resta Andrea #Pirlo ?Guardiola è il ct giusto per l’Italia? ? #Calcion x.com

@Erfaina1988 on X: Guardiola rifiutata la Nazionale Italiana. #Maldini vuole #Pirlo e basta. reddit

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