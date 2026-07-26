Malagò vuole il CT dell'Italia entro il 31 luglio Pirlo nervoso perché non è più sicuro di farcela

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Malagò punta a comunicare la nomina del nuovo ct dell’Italia entro il 31 luglio. Andrea Pirlo, in attesa di ufficializzare il suo incarico, manifesta nervosismo a causa dell’incertezza sulla conferma. La decisione finale dipende ancora da vari aspetti, ma l’intenzione è di chiudere la questione entro la fine del mese. Pirlo non si sente più sicuro di poter ottenere l’incarico e aspetta un segnale definitivo.

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Andrea Pirlo nervoso per la situazione che si è venuta a creare in attesa di essere ufficializzato come nuovo Ct dell'Italia. Malagò ha come obiettivo quello di annunciarlo entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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