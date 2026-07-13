Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia | perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a Guardiola

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Secondo quanto riportato, Paolo Maldini e Leonardo lo vedono come la soluzione più vicina alle idee tecniche del nuovo progetto. La candidatura di Pirlo è stata presa in considerazione come alternativa a Guardiola, ritenuta più adatta alle esigenze della squadra. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

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Andrea Pirlo è salito in prima fila nella corsa alla panchina della Nazionale: Paolo Maldini e Leonardo lo considerano il profilo più vicino al progetto tecnico immaginato per il nuovo corso dell'Italia. Il sogno resta Pep Guardiola, e Conte e Mancini restano ancora in corsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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