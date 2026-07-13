Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia | perché per Maldini e Leonardo è diventato la vera alternativa a Guardiola

Andrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Secondo quanto riportato, Paolo Maldini e Leonardo lo vedono come la soluzione più vicina alle idee tecniche del nuovo progetto. La candidatura di Pirlo è stata presa in considerazione come alternativa a Guardiola, ritenuta più adatta alle esigenze della squadra. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

Andrea Pirlo è salito in prima fila nella corsa alla panchina della Nazionale: Paolo Maldini e Leonardo lo considerano il profilo più vicino al progetto tecnico immaginato per il nuovo corso dell'Italia. Il sogno resta Pep Guardiola, e Conte e Mancini restano ancora in corsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Andrea #Pirlo prende quota per la panchina della Nazionale. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome dell'ex centrocampista campione del mondo 2006 sta guadagnando sempre più consensi come possibile nuovo commissario tecnico dell'Italia. Sareb x.com

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