Il presidente della Figc ha confermato che ci sono altri nomi oltre a Mancini e Pirlo per il ruolo di ct della Nazionale, ma non ha svelato quali. Ha inoltre precisato che non ci sono scontri tra i candidati e che la short list è limitata. Dopo le nomine di Maldini e Leonardo, la scelta del nuovo commissario tecnico resta ancora in fase di valutazione.

"Short list per il ct dell'Italia limitata a Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da ct. Ma non li dico". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò a proposito della scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale, dopo la nomina di Maldini e Leonardo. "Sull'allenatore non c'è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall'idea che tutti debbano essere d'accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto - ha assicurato a Sky - Ci ho messo due settimane per portare a bordo Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Malagò: "Mancini o Pirlo ct? Possono esserci altri nomi, ma non li dico. Di sicuro nessuno scontro"

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Giovanni #Malagò a Sky Sport: Se la short-list è limitata a due nomi, #Mancini e #Pirlo… O ci sono anche altri nomi? Sì, ci sono altri nomi possibili per il ruolo da Ct. Ma non ve li dico. #Italia #Nazionale x.com

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