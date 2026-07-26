Malagò ha avuto la possibilità di cambiare strategia e coinvolgere Baldini, ma ha preferito mantenere il consueto giro di figure note. La scelta è stata criticata come una occasione persa, evidenziando una mancanza di iniziative nuove. La gestione ha mostrato difficoltà nel proporre soluzioni alternative, soprattutto nella fase di selezione del nuovo direttore tecnico o allenatore, senza apparenti novità o proposte innovative.

Sprecata una grande opportunità. Difficilmente Malagò poteva cominciare peggio il suo mandato. Dimostrando una mancanza totale di idee. E infilandosi nella pantomima della scelta del nuovo direttore tecnico o allenatore o non so che altro. Passare da quello che molti ritengono uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, cioè Pep Guardiola ad uno che allenava in serie B negli Emirati ha i caratteri dell’allucinazione. E poiché era chiaro a tutti che mai e poi mai Guardiola sarebbe arrivato, per una sommatoria di fattori, viene il sospetto che il Presidente si sia prestato a un teatrino. A pensar male. Ma vorrei capire perché in Italia se hai giocato in una squadra che ha vinto un mondiale sei automaticamente un grande tecnico o un grande dirigente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò aveva l’opportunità di strambare e chiamare Baldini, invece ha scelto il solito circolo dei campioni

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