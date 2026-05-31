Filippo Magnini ha accusato Federica Pellegrini di averlo abbandonato durante un momento difficile, affermando che invece di sostenerlo, ha scelto di rimanere in silenzio. La dichiarazione arriva in un contesto di tensione tra i due ex fidanzati, con Magnini che ha commentato pubblicamente la loro crisi. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa rottura né su eventuali risposte di Pellegrini.

Filippo Magnini ha lanciato una nuova dichiarazione che alimenta il botta a risposta a distanza con l’ex fidanzata Federica Pellegrini. Tutto era cominciato quando Magnini, lo scorso dicembre, in un’intervista a Belve aveva sminuito la relazione durata sei anni (dal 2011 al 2017) con la Divina: «Se è stata una storia importante? Ad oggi direi più no che sì. Non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo ». Parole a cui Pellegrini aveva replicato così: «Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. È stata una storia travagliata, con tanti alti e bassi, ma importante. Se decido di stare sei anni con una persona, nonostante tutto quello che capita in mezzo, significa che è importante». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Filippo Magnini su Federica Pellegrini: “Mi ha abbandonato nel momento più difficile, ha scelto il silenzio invece che difendermi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filippo Magnini: “Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno”Filippo Magnini ha affermato che Federica Pellegrini non è stata una figura significativa nella sua vita, sottolineando che nel momento in cui aveva...

Federica Pellegrini ha partorito la seconda figlia: ecco il nome sceltoFederica Pellegrini ha dato alla luce la sua seconda figlia e ha condiviso la notizia sui social media.

Temi più discussi: Filippo Magnini: Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno; Filippo Magnini: 'Pellegrini mi ha abbandonato nel momento del bisogno'; Federica Pellegrini su Filippo Magnini: Non faremo mai pace, ci siamo massacrati troppo; Filippo Magnini | Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno.

#FilippoMagnini torna a parlare di Federica Pellegrini e accusa l’ex compagna di averlo lasciato solo durante il caso doping. L’ex nuotatore racconta il periodo più difficile della sua vita e la crisi recente con Giorgia Palmas. x.com

Filippo Magini su Federica Pellegrini: Mi ha abbandonato nel momento del bisogno reddit

Filippo Magini su Federica Pellegrini: Mi ha abbandonato nel momento del bisognoFilippo Magnini racconta a Verissimo del difficile periodo post-relazione e delle sfide superate con l'attuale moglie, rafforzando il loro legame. serial.everyeye.it

Filippo Magnini su Federica Pellegrini: Mi ha abbandonato nel momento più difficile, ha scelto il silenzio invece che difendermiFilippo Magnini ha lanciato una nuova dichiarazione che alimenta il botta a risposta a distanza con l’ex fidanzata Federica Pellegrini. Tutto era cominciato quando Magnini, lo scorso dicembre, in ... msn.com