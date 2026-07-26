Make-up dannoso per la pelle la dermatologa Romano | Ciprie rossetti e mascara sono pieni di microplastiche

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ciprie, rossetti e mascara contengono microplastiche, secondo la dermatologa Romano. Questi ingredienti sono presenti nei cosmetici comunemente usati quotidianamente. La professionista sottolinea l'importanza di fare attenzione ai prodotti di make-up, dato che possono avere effetti dannosi sulla pelle. Non vengono forniti dettagli su marche o specifici componenti, ma si evidenzia il rischio legato all’uso quotidiano di questi cosmetici.

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Il make-up è abitudine, per questo non dovremmo sottovalutare i tipi di prodotti che ogni giorno usiamo per truccarci. A cosa fare attenzione lo spiega la dermatologa Pucci Romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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