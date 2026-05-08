Come truccarsi per non sembrare truccate | la tendenza del make-up no make-up
Avete notato che molte star in pubblico sembrano essere struccate? Hanno seguito il trend del make-up no make-up, ovvero di un trucco così naturale da sembrare invisibile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Quali trucchi non possono mancare nel tuo make up
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Lara Lago. . Simonetta Matone che dice ad Elly Schlein che si porta male i suoi anni, che dovrebbe truccarsi e soprattutto che lei non tollera le donne che potrebbero essere belle. Alla deputata della Lega, ospite di @simpaticolauro vorrei dire che non sta espr - facebook.com facebook