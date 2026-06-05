Una dermatologa ha evidenziato il rischio che microplastiche presenti in alcuni cosmetici possano penetrare nell’occhio, raggiungendo il vitreo oculare. Le microplastiche sono indicate nell’INCI con termini come “microgranuli”, “polveri sintetiche” o “particelle di plastica”. Questi componenti sono utilizzati come abrasivi o agenti opacizzanti nei prodotti di bellezza. La presenza di microplastiche nei cosmetici è oggetto di attenzione per i potenziali effetti sulla salute.

Come possono le microplastiche finire all'interno del vitreo oculare?. Quali nomi tecnici nascondono le microplastiche nell'INCI dei cosmetici?. Perché i prodotti da sei euro mettono a rischio la salute?. Come influisce l'uso precoce del trucco sull'acne delle bambine?.? In Breve Libro Il Trucco C’è pubblicato da Heisenberg Editore con collaborazione di Aliberti. Microplastiche rilevate nel vitreo oculare tramite flusso sanguigno. Prezzi fondotinta di qualità stimati tra 20 e 30 euro. Lancio linea Double Beauty Pucci Romano previsto per settembre. La sfida della consapevolezza cosmetica: il nuovo libro di Pucci Romano analizza i rischi del make-up e le microplastiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Make-up e microplastiche: il monito della dermatologa Pucci Romano

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