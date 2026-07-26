Mike Maignan e Youssouf Fofana hanno cancellato tutti i post presenti sui rispettivi profili Instagram, il numero uno ha pure tolto dalla bio la scritta "giocatore del Milan". Da capire il motivo dietro la scelta che ha lasciato spiazzati i 2,2 milioni di follower del portiere del Milan e della Francia e i 346mila del centrocampista rossonero, in campo ieri nell'amichevole pareggiata 2-2 contro il Celtic Glasgow. I tifosi del Milan sono preoccupati soprattutto in chiave mercato, con Maignan che ha sì rinnovato di recente fino al 2031 ma non ha ancora sciolto i dubbi relativi alla permanenza in un club che non si è qualificato per la Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Maignan, Fofana e la criptica mossa social: post cancellati e via dalla bio "giocatore del Milan"

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