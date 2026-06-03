L’ombra del Chelsea su Mike Maignan | la mossa di Xabi Alonso accende il mercato del Milan

Notizia in breve

Il Chelsea ha presentato un’offerta per il portiere del Milan, Mike Maignan. La società londinese ha deciso di puntare forte sul giocatore, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la propria porta. Il Milan non ha ancora risposto ufficialmente alla proposta, mentre il portiere è al centro di discussioni tra i club. La mossa del Chelsea ha attirato l’attenzione sul mercato dei portieri, con il Milan che potrebbe dover valutare l’eventuale cessione.