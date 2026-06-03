L’ombra del Chelsea su Mike Maignan | la mossa di Xabi Alonso accende il mercato del Milan
Il Chelsea ha presentato un’offerta per il portiere del Milan, Mike Maignan. La società londinese ha deciso di puntare forte sul giocatore, considerato un obiettivo prioritario per rinforzare la propria porta. Il Milan non ha ancora risposto ufficialmente alla proposta, mentre il portiere è al centro di discussioni tra i club. La mossa del Chelsea ha attirato l’attenzione sul mercato dei portieri, con il Milan che potrebbe dover valutare l’eventuale cessione.
Il Chelsea ha deciso di lanciare un assalto deciso a Mike Maignan, individuando nel portiere del Milan l’innesto ideale per rivoluzionare la propria difesa. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica di Claudio Raimondi per SportMediaset, l’accelerazione dei londinesi nasce da una precisa esigenza di Xabi Alonso. Il nuovo manager dei Blues, infatti, non è affatto soddisfatto degli estremi difensori attualmente presenti in rosa e ha chiesto alla dirigenza uno sforzo immediato sul mercato per coprire quella che considera una lacuna strutturale. La virata del club inglese su Milano è la conseguenza diretta di un primo tentativo andato a vuoto nella capitale. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Primo acquisto del nuovo Chelsea di Xabi Alonso: Milan sotto assedioIl nuovo Chelsea guidato da Xabi Alonso ha compiuto il suo primo acquisto, mentre il Milan si trova sotto pressione.
Xabi Alonso al Chelsea: accordo raggiunto dopo l’interesse del MilanDopo settimane di trattative, si è concluso l’accordo tra l’ex centrocampista e il club londinese, portandolo a vestire la maglia dei Blues.
Il Chelsea cerca un nuovo portiere: no della Roma per Svilar, pronto l'assalto a MaignanDopo il no della Roma per Svilar, il Chelsea è pronto ad andare all'assalto di Mike Maignan. Il francese vuole chiarezza sul progetto rossonero ... milannews.it
Chelsea su Maignan, conferme dall'Inghilterra: Ottime chance che l'affare vada in portoKaveh Solhekol, giornalista di Sky Sport, durante la trasmissione Sports Desk su Sky Sport News, ha detto la sua sull'interesse del Chelsea per il portiere rossonero Mike Maignan: Il Chelsea sta ... tuttomercatoweb.com