Il Milan si prepara a riavere Luka Modri? in campo per le ultime partite di campionato, dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai minuti decisivi. La squadra affronta l’Atalanta, con attenzione particolare alla presenza di Fofana, che potrebbe rappresentare una minaccia per la difesa avversaria. La situazione dei rossoneri sarà monitorata nelle prossime ore, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista croato.

Mancano solo tre partite al termine della stagione per il Milan: i rossoneri hanno dovuto rinunciare a Luka Modric per la partita contro il Sassuolo. La stagione del croato potrebbe essere finita dopo lo scontro con Locatelli in Milan-Juventus, che ha costretto l'ex Real Madrid all'operazione al viso. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri Modric ha lavorato a Milanello in palestra, senza sforzi eccezionali, ma dovrebbe tornare a correre sul campo già a partire dalla prossima settimana, evitando qualsiasi contatto. L'idea del croato è quella di tornare a disposizione per Milan-Cagliari, ultima partita della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modri? non molla: pronto a correre. Contro l’Atalanta occhio alla mossa Fofana

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