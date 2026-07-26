Mads Pedersen si avvicina a conquistare la maglia verde al Tour de France 2026, con 527 punti accumulati in venti tappe. Nella diciassettesima tappa, ha vinto anche lo Sprint Intermedio sull’Alpe d’Huez, contribuendo a rafforzare la sua posizione in classifica. È vicino a completare un tris nei grandi giri, dopo aver ottenuto risultati significativi nelle tappe precedenti.

Mads Pedersen è ormai prossimo a conquistare la classifica a punti nella centotredicesima edizione del Tour de France 2026. Il danese ha costruito in venti tappe un bottino di 527 punti, conquistando ieri anche lo Sprint Intermedio nel tappone di montagna con arrivo sull’Alpe d’Huez. Al portacolori della Lidl-Trek basterà quindi terminare l’ultima tappa di Parigi per ottenere un risultato storico. Jasper Philipsen, fermo a 445 punti, non riuscirà infatti a sopravanzare Pedersen che però deve aspettare la fine della frazione finale per festeggiare. Il danese, con un’unica vittoria nella quarta tappa, è quindi vicino a conquistare la maglia verde per la prima volta in carriera al Tour de France. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mads Pedersen vicino a conquistare la maglia verde al Tour. Il danese può completare il tris nei Grandi Giri

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