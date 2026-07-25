Al Tour de France 2026, Richard Carapaz ha conquistato la tappa Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez di 170,9 km, bissando il risultato di giovedì. Con questa vittoria, si è aggiudicato anche la maglia a pois. Pedersen ha mantenuto un vantaggio considerevole nella classifica a punti e sembra avvicinarsi alla maglia verde. La penultima tappa si conclude con queste classifiche, mentre le ultime frazioni sono ancora in programma.

Penultimo atto per il Tour de France 2026. Richard Carapaz bissa il successo di giovedì e vince la ventesima tappa Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez di 170,9 chilometri. L’ecuadoriano precede il belga Remco Evenepoel e l’americano Sepp Kuss. Tadej Pogacar, arrivato in parata insieme al compagno di squadra Del Toro, perde 39” dal fuoriclasse della Red Bull, ma blinda il suo primato. Richard Carapaz, grazie al primo posto ottenuto sulla Croix-de-Fer, sul Col du Télégraphe e sul Galibier mette al sicuro la conquista della maglia a pois. Il danese Mads Pedersen conquista lo sprint intermedio e consolida il primato nella classifica a punti (maglia verde). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Carapaz vince la maglia a pois, Pedersen ipoteca la maglia verde

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Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel

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