Nella quarta tappa del Tour de France, con arrivo a Foix, Mads Pedersen ha vinto la sua prima frazione in 10 mesi. La squadra Lidl-Trek ha guidato la corsa, consentendo al ciclista di ottenere la vittoria. Questa rappresenta anche il ritorno alla vittoria dopo tre anni al Tour. La maglia gialla è passata a un nuovo corridore, sostituendo quella indossata nelle tappe precedenti.

Non vinceva da 10 mesi, non alzava le braccia al cielo al Tour de France da addirittura tre anni. Tutto perfetto oggi alla Grande Boucle nella quarta tappa con il traguardo a Foix: trascinato da una Lidl-Trek eccezionale poi ci ha messo la sua classe e Mads Pedersen si è andato a prendere un bellissimo success o. Cambia anche la Maglia Gialla: l’anno scorso aveva vestito il simbolo del primato alla Vuelta, oggi si toglie la soddisfazione più importante della carriera Torstein Træen (Uno-X Mobility) che diventa leader della classifica generale. A differenza delle ultime due giornate, oggi la fuga è andata via e il plotone ha concesso spazio. Un vero e proprio gruppo ha allungato: più di trenta uomini al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Show Lidl-Trek a Foix, torna alla vittoria Mads Pedersen! Quarto Frigo, cambia la Maglia Gialla al Tour de France

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De Lidl Trek al Giro de Italia. x.com

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