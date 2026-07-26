macchi a un passo dalla gloria argento ai mondiali di hong kong

Filippo Macchi ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto maschile individuale ai Mondiali di Hong Kong. Si tratta della prima medaglia mondiale per il fiorettista cascinese dopo tre anni. La competizione si è conclusa con il suo arrivo sul podio, senza però vincere la finale. Macchi, atleta del Circolo Scherma di Navacchio, si è fermato a un passo dalla vittoria nella gara individuale.

Ancora una volta a un passo dal sogno, ma con un ritorno al podio del fioretto maschile individuale dopo tre anni. Finisce con la sua prima medaglia d’argento mondiale il percorso di Filippo Macchi, fiorettista cascinese del Circolo Scherma di Navacchio, ai campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong. Il grande percorso di Pippo Macchi verso l’argento iridato è iniziato con un match combattutissimo nel primo turno, vinto grazie a un gran finale contro il coreano Kim, con il punteggio di 15-13. L’orgoglio cascinese ha poi sconfitto per 15-10 il giapponese Saito approdando agli ottavi, dove si è imposto 15-12 contro Im. Le grandi emozioni sono arrivate ai quarti di finale, con la vittoria all’ultima stoccata, con il risultato di 15-14, contro il russo Kirill Borodachev. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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