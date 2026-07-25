Mondiali di Hong Kong | Italia sicura di due medaglie con Macchi e Rizzi

Notizia in breve

Durante la giornata inaugurale dei Mondiali di Hong Kong, si prevede che l’Italia porterà a casa almeno due medaglie, con possibilità di ottenere quelle di maggior valore. I due atleti coinvolti sono Macchi e Rizzi, che si sono mostrati tra i più competitivi nelle rispettive discipline. La competizione si sta svolgendo senza intoppi e le aspettative sono di una conclusione positiva per il team italiano. Non sono stati annunciati altri risultati ufficiali al momento.