Mondiali di Hong Kong | Italia sicura di due medaglie con Macchi e Rizzi
Durante la giornata inaugurale dei Mondiali di Hong Kong, si prevede che l’Italia porterà a casa almeno due medaglie, con possibilità di ottenere quelle di maggior valore. I due atleti coinvolti sono Macchi e Rizzi, che si sono mostrati tra i più competitivi nelle rispettive discipline. La competizione si sta svolgendo senza intoppi e le aspettative sono di una conclusione positiva per il team italiano. Non sono stati annunciati altri risultati ufficiali al momento.
Una certezza c'è: nella giornata inaugurale dei Mondiali di Hong Kong l'Italia chiuderà con due medaglie, si spera del miglior colore possibile. I due che le indosseranno sono il fiorettista Filippo Macchi e la spadista Giulia Rizzi: si tratta delle loro prime medaglie individuali in carriera a un Mondiale. Il fiorettista pisano, arrivato a questa edizione del Mondiale in grande forma, ha sconfitto nei quarti di finale il fortissimo russo Kirill Borodachev in una gara emozionante, decisa in rimonta (da 12-14 a 15-14) e affronterà ora in semifinale (alle 12.55 italiane, qui si è sei ore avanti) il giapponese Kazuki Iimura che ha sconfitto nei quarti di finale Tommaso Marini con il punteggio di 15-11. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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