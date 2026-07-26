Con la nuova norma, l’incapacità d’intendere sarebbe da dimostrare e non automatica. in carcere anche senza la Meloni». Il Pd si riferiva al nuovo disegno di legge proposto da Nordio in materia di imputabilità del minore, cioè degli adolescenti e preadolescenti che non hanno raggiunto i 18 anni. Si può essere d’accordo o meno su di un provvedimento del governo in carica, ma bisogna almeno dire la verità su ciò di cui tratta. Altrimenti sono masturbazioni mentali che, tra l’altro, non rientrando in campo sessuale, non so se siano all’interno del perimetro dei peccati in pensieri, parole o opere. Comunque sia, anche se non è un peccato è una cagata. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Macché galera pure per i bambini: il ddl inverte solo l’onere della prova

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