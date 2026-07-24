Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La legge stabilisce che i minorenni in questa fascia di età sono considerati capaci di intendere e di volere, a meno che non venga dimostrato il contrario. La modifica prevede anche un cambio nell'onere della prova, che passa a chi sostiene l’assenza di capacità di intendere e di volere.

Arriva la stretta sui minori. Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le regole sull’imputabilità tra i 14 e i 18 anni: il ragazzo sarà considerato capace di intendere e di volere, salvo prova contraria. Si rovescia così l’impostazione e si sposta sul minore l’onere di dimostrare l’incapacità al momento del fatto. Carlo Nordio presenta la norma come il “tassello finale” dei provvedimenti inaugurati con il decreto Caivano. Secondo il Guardasigilli, l’aumento della criminalità minorile renderebbe necessario “facilitare le indagini” e superare un impianto risalente al codice Rocco. L’età minima resta fissata a 14 anni e le pene non aumentano, ma cambia il principio: il minore viene considerato imputabile fino a prova contraria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Invertito l’onere della prova, minori punibili già a 14 anni

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