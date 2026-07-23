Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica la presunzione di imputabilità dei minori. La legge stabilisce che, in caso di reato, l’onere della prova sulla responsabilità passa a chi sostiene che il minore non sia imputabile. La normativa riguarda la presunzione di responsabilità penale e prevede che siano valutate le condizioni del minore nel processo. La legge sarà ora trasmessa alle Camere per l’esame parlamentare.

Il Consiglio dei ministri riunitosi nel pomeriggio ha approvato un disegno di legge che riguarda la presunzione di imputabilità dei minori. Se fino a oggi, cioè, l’imputabilità doveva essere accertata positivamente caso per caso, perché vi era una sorta di presunzione di incapacità di intendere e di volere per chi ha meno di 18 anni, ora non sarà più così. “Con questa norma noi invertiamo l’onere della prova, nel senso che diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere per l’ultra 14enne, infra 18enne, salvo la prova contraria che può essere trovata a seguito di indagini”, ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi al termine del Cdm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il Cdm dà OK a ddl che prevede l’inversione dell’onere della prova sull’imputabilità dei minori

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